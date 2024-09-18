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رياضة

الأهلي والزمالك يضعان شرطا للموافقة على تطبيق موسم استثنائي بالدوري الممتاز

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

شكل الدوري الممتاز، أكد مصدر مسئول في رابطة الأندية المحترفة، أن الأهلي والزمالك وافقا على تطبيق نظام استثنائي لبطولة الدوري في الموسم المقبل بشرط عدم تأثر الإيرادات من الرعاة والبث التلفزيوني.

وقال المصدر لفيتو: "كل الأندية حاليا في العالم تبحث عن الإيرادات المالية، ودوري أبطال أوروبا أصبح يلعب بنظام جديد في ظل البحث عن زيادة المباريات من أجل المزيد من الأموال".

 

أندية تتمسك بإقامة الدوري بنظامه المعتاد

وأضاف: "هناك أندية تطالب بأن يكون الدوري بنظامه الطبيعي من أجل عدم التأثر ماليا، خصوصا أن كل فريق ينفق ملايين على التعاقدات والرواتب وغيرها".

 

وأشار إلى أن الاجتماع الذي يقام اليوم الأربعاء سوف يتم حسم ملف نظام بطولة الدوري في الموسم الجديد.

 

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