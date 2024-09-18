فاروق جعفر يهاجم مجلس الزمالك بسبب نجله ونيمار

شن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك السابق، هجومًا ضاريا على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب عدم قيد الثنائي سيف جعفر وسيد نيمار ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "مجلس إدارة نادي الزمالك يعاني من التخبط منتقدا ثلاثي إدارة فريق الكرة وهم أحمد سليمان وحسين السيد وعبد الواحد السيد.

وأضاف:" نادي الزمالك يدعي أنه لا يمتلك الأموال الكافية لحل أزماته كيف يتم الاستغناء عن اللاعبين بهذا الشكل".