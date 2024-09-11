جمال الغندور: تجربة الأجانب في لجنة الحكام فشلت وهذا شرطي لتولي المنصب
لجنة الحكام، قال جمال الغندور الحكم الدولي السابق إن تجربة الأجانب في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية، فشلت ولم تؤتِ بثمارها لافتًا إلى أن خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها بسبب ذلك.
أضاف جمال الغندور خلال تواجده ضيفًا على إستاد المحور مع خالد الغندور: "تجربة الأجنبي في رئاسة لجنة الحكام فشلت ولم تؤتِ بثمارها ولم تقدم أي جديد للكرة المصرية".
توليت رئاسة الحكام في عهد سمير زاهر
وواصل جمال الغندور: "توليت رئاسة لجنة الحكام في فترة سمير زاهر ولم يتدخل أحد في عملي وهذا سر النجاح".
شرط جمال الغندور لتولي لجنة الحكام
وأكمل: "ليس عندي شروط مادية ولكن لدي شروط تخدم الحكام أبرزها حقوق الحكام تصرف بانتظام ولا أحد يتدخل في تشكيل لجنة الحكام".
واستطرد: "خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها في استقدام رؤساء اللجنة الأجانب والنتيجة صفر".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.