جمال الغندور: تجربة الأجانب في لجنة الحكام فشلت وهذا شرطي لتولي المنصب

لجنة الحكام، قال جمال الغندور الحكم الدولي السابق إن تجربة الأجانب في رئاسة لجنة الحكام الرئيسية، فشلت ولم تؤتِ بثمارها لافتًا إلى أن خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها بسبب ذلك.

أضاف جمال الغندور خلال تواجده ضيفًا على إستاد المحور مع خالد الغندور: "تجربة الأجنبي في رئاسة لجنة الحكام فشلت ولم تؤتِ بثمارها ولم تقدم أي جديد للكرة المصرية".

توليت رئاسة الحكام في عهد سمير زاهر

وواصل جمال الغندور: "توليت رئاسة لجنة الحكام في فترة سمير زاهر ولم يتدخل أحد في عملي وهذا سر النجاح".

بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق، فيتو

شرط جمال الغندور لتولي لجنة الحكام

وأكمل: "ليس عندي شروط مادية ولكن لدي شروط تخدم الحكام أبرزها حقوق الحكام تصرف بانتظام ولا أحد يتدخل في تشكيل لجنة الحكام".

واستطرد: "خزينة اتحاد الكرة تحملت دولارات فوق طاقتها في استقدام رؤساء اللجنة الأجانب والنتيجة صفر".