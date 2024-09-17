مدرب كرة قدم عربي الجنسية يتهم زوجته بالخيانة، ومباحث أكتوبر تحقق في البلاغ
تحقق أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في بلاغ مدرب كرة قدم يحمل جنسية إحدى الدول العربية، يتهم مدرب حراس مرمى بإقامة علاقة مع زوجته عربية الجنسية في أكتوبر.
وشكلت أجهزة البحث الجنائي فريق بحث لجمع التحريات والمعلومات، وخاصة بعدما أنكرت الزوجة والمتهم الثاني ادعاءات الزوج المبلغ، وأرجعت ذلك الاتهام إلى وجود خلافات مع زوجها دفعته لتقديم هذا البلاغ.
وكان قسم شرطة أول أكتوبر قد تلقى بلاغًا من إحدى الأشخاص يحمل جنسية دولة عربية يوجه اتهامًا لمدرب حراس مرمى وزوجته بوجود علاقة فيما بينهما.
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