حقيقة تحركات الزمالك لضم الجزائري سفيان فيجولي

الزمالك، قال الإعلامى خالد الغندور إن مسئولى نادي الزمالك يرغبون في ضم الجزائرى سفيان فيجولى، لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "سفيان فيجولي صاحب الـ34 عاما بدون نادٍ بعد انتهاء عقده مع كاراجومروك التركي والزمالك تواصل معه بشكل مباشر".

راتب فيجولي يحسم صفقة انضمامه للزمالك

وواصل: "يوجد رغبة كبيرة من جوميز في ضم فيجولى ويرى أنه لاعب صاحب خبرة كبيرة ومن الممكن أن يصل راتبه إلى 700 ألف دولار وآخر راتب له في تركيا كان أقل من 450 ألف يورو سنويا، وفي حال وافق اللاعب على تخفيض راتبه الشهري سيرتدي قميص الزمالك في الانتقالات الحالية".

جوزيه جوميز مدرب الزمالك، فيتو

أرقام سفيان فيجولي الموسم الماضي

وأكمل: "سفيان فيجولي الموسم الماضي شارك في 27 مباراة مع فريقه وحتى يناير الماضى كان ينضم لمنتخب الجزائر وشارك في مباراة المنتخب أمام بوروندي وسفيان بيلعب حاليا في مركز 6 وبيلعب كصانع العاب وبيلعب وينج رايت ".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.