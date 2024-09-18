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رياضة

ناصر عباس يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر الإفريقي

الحكم الليبي معتز
الحكم الليبي معتز الشلماني حكم مباراة السوبر الإفريقي، فيتو

مباراة السوبر الإفريقي، قال ناصر عباس، الخبير التحكيمي والمحاضر والمراقب بالاتحادين المصري والإفريقي، إن اختيار الليبي معتز الشلماني، حكمًا لمباراة الأهلي والزمالك، في محله، فهو من مواليد 1990 وفقا للمردود القوي الذي يقدمه في المباريات الإفريقية.

اَخر بطولة لمعتز الشلماني

وأضاف عباس، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة  etc: "بالنظر في آخر بطولة شارك فيها معتز الشلماني، وهي بطولة الأمم الأفريقية، فقد أدار 4 مباريات، وهذا عدد كبير لأي حكم.

تطور أداء معتز الشلماني

وتابع: في الفترة الأخيرة طور معتز الشلماني من أدائه، وسوف نشاهد نسخة جديدة من الحكم الليبي أكثر تطورًا وخبرة، كما أعتقد أننا سنشاهد مبارة رائعة وجيدة، رغم  صعوبة لقاء السوبر الإفريقي.

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وأوضح ناصر عباس، للتغلب على الأخطاء التحكيمية لابد من استقرار لجنة الحكام وهذا هام للغاية، ولابد من الدعم الفني والعلاجي والتدريبي.

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