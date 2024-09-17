الليبي معتز إبراهيم حكما لمباراة السوبر الأفريقي

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، حدد الطاقم التحكيمي لمباراة كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المتوج بكأس الكونفدرالية.

وتوصل موقع "البطولة" المغربي، بشكل حصري بالطاقم التحكيمي الذي سيقود المواجهة، والذي عرف حضور المغربي زكرياء برينسي، كمساعد لحكم تقنية الفيديو.

وضم طاقم الحكام كلا من:

معتز الشلماني - حكم ساحة

عطية محمد - مساعد أول

خليل الحساني - مساعد ثاني

عمر عبد القادر - حكما رابعا

توم آبو نخيل - حكم فيديو

زكريا برنسيي - حكم فيديو مساعد

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مؤكدا أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.