الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الليبي معتز إبراهيم حكما لمباراة السوبر الأفريقي

معتز إبراهيم الحكم
معتز إبراهيم الحكم الليلي، فيتو

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، حدد الطاقم التحكيمي لمباراة كأس السوبر الأفريقي الذي سيجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا والزمالك المتوج بكأس الكونفدرالية.

وتوصل موقع "البطولة" المغربي، بشكل حصري بالطاقم التحكيمي الذي سيقود المواجهة، والذي عرف حضور المغربي زكرياء برينسي، كمساعد لحكم تقنية الفيديو.

وضم طاقم الحكام كلا من:

معتز الشلماني - حكم ساحة

عطية محمد - مساعد أول

خليل الحساني - مساعد ثاني

عمر عبد القادر - حكما رابعا

توم آبو نخيل - حكم فيديو

زكريا برنسيي - حكم فيديو مساعد

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.
وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مؤكدا أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السوبر الأفريقي كأس السوبر الأفريقي الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يجهز ميشالاك لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مروان عطية ينتظر جلسة تعديل عقده بعد السوبر الإفريقي

تعرف على موقف يحيى عطية الله وأشرف داري من السوبر الإفريقي

محمود بنتايج خارج قائمة الزمالك في السوبر الإفريقي وجوميز غير مقتنع باللاعب

الأكثر قراءة

ذهب وألماس، تفاصيل سرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

قرار جديد في محاكمة عامل تزوج زوجة والده في المنيا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

جبران: بدء إجراءات سفر شباب تقدموا للحصول على وظائف وفرتها وزارة العمل في "البوسنة والهرسك"

أخبار الأهلي، صفقة الجناح وجاهزية يحيى عطية الله وملف التجديد

الأرصاد تكشف مفاجأة عن خريف 2024

ads

منوعات

المزيد

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

علماء يكتشفون أجساما غامضة تحت سطح المريخ

يوتيبر فيتنامي ينجح في ابتكار يخت طائر من النفايات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

تفسير حلم الواعظ في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات واستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية