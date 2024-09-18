تفاصيل اجتماع رئيس الأهلي مع كولر لحسم صفقتين طلبهما الخواجة

الأهلي، كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومارسيل كولر ومساعده سامي قمصان، الذي عُقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الاجتماع كان للانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريق للسوبر الإفريقي".

وأضاف: "تطرق الكابتن الخطيب في الاجتماع للحديث عن احتياجات الفريق المتبقية من وجهة نظر كولر والذي أكد احتياجه للتعاقد مع جناح ومهاجم أو لاعب يستطيع اللعب في المركزين".

وأكمل: "كولر رفض أوسو ديبيس الذي يلعب في الدوري الصيني والذي كان تم الوصول معه ومع ناديه لكل التفاصيل المطلوبة".

مارسيل كولر، فيتو

الأهلي يرفض الاستعجال

واختتم: "تم عرض أسماء أجانب ومحليين على كولر اليوم للتفكير فيهم قبل نهاية القيد المحلي وهناك هدوء كبير داخل النادي الأهلي لعدم التسرع في إبرام الصفقات خاصًة وأن القيد المحلي ينتهي في أواخر أكتوبر المقبل".

الأهلي يعترض على حكم السوبر

من جهة أخرى، كشف خالد الغندور، عن تحركات النادي الأهلي بعد خروج أخبار في الصحف المغربية اليوم بأسماء طاقم تحكيم السوبر الإفريقي.

وقال الغندور: "الصحف المغربية أكدت تعيين الحكم معتز إبراهيم حكم ساحه والجنوب الإفريقي توم ابو نجيل علي تقنية حكم الفيديو، لمباراة الأهلي والزمالك ".

واختتم: "الأهلي معترض على الحكمين وسيتم تقديم اعتراض بشكل رسمي في حال تأكدت تلك الأخبار والإعلان بشكل رسمي من الكاف".