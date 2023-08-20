البرلمان الليبي يرحب بتوحيد المصرف المركزي

أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه مرعي مفتاح، اليوم الأحد، عن توحيد مصرف ليبيا المركزي وعودته كمؤسسة "سيادية موحدة".



توحيد مصرف ليبيا المركزي



وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن هناك استمرارا في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسام المصرف بين شرق وغرب البلاد.



وأضاف المصرف أن الإعلان جاء بعد اجتماع موسع عقد اليوم بمقر المصرف في طرابلس.



وانقسم مصرف ليبيا المركزي مثل مؤسسات الدولة الأخرى بعد اندلاع الحرب في عام 2014، ولكنه بدأ عملية إعادة التوحيد في عام 2020 كجزء من عملية سلام بعد وقف إطلاق النار.



وساهم الانقسام بين البنكين المركزيين، عندما عزلت طرابلس الفرع الشرقي عن عمليات المقاصة الإلكترونية للأموال، في حدوث أزمة سيولة كبيرة مع تباين أسعار الصرف ولجوء الناس والشركات إلى الأموال النقدية السائلة.



وفي السياق ذاته أعلن رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، أسامة حماد عن ترحيبه بمخرجات اجتماع البنك المركزي الذي نتج عنه توحيد المؤسسة الليبية بعد سنوات طويلة من الانقسام.

وأشاد رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح بخطوة توحيد البنك المركزي الليبي، وطالب جميع المؤسسات الوطنية في البلاد باتخاذ نفس الخطوة وإنهاء الانقسام

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