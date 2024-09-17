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ملفات وحوارات

أحمد فتوح يعود لتدريبات الزمالك بعد إخلاء سبيله.. اللاعب يشارك في الحصة التأهيلية والبدنية بجانب زملائه.. وأمن النادي يمنع الأعضاء من التقاط الصور معه

فتوح
فتوح

لا صوت يعلو فوق صوت أزمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وعودته للمشاركة في مران الأبيض بعد غياب دام أكثر من 36 يوما. 

وبدأت القصة يوم 11 أغسطس الماضي عند ما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بسبب ارتكابه حادثًا مروريًّا، وصدم أمين شرطة، مما أدى إلى وفاته بطريق الساحل. 

وازدادت أزمة أحمد فتوح بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات وإثبات تعاطي اللاعب  الحشيش، حيث صدر تقرير تحليل المخدرات بعد حادث دهس على طريق الساحل الشمالي، الذي أسفر عن وفاة أمين شرطة.

اخلاء سبيل أحمد فتوح 

وقررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

الزمالك يعلن انتظام فتوح في المران بعد إخلاء سبيله ب24 ساعة

وأعلن نادي الزمالك صباح اليوم انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد أقل من 24 ساعة من إخلاء سبيله. 

وتوقع الجميع أن أحمد فتوح سيغيب عن مران الزمالك لفترة طويلة حتى الانتهاء من أزمته إلا أن اللاعب قرر بدء برنامج تأهيلي في مران الزمالك 

فتوح يصل نادي الزمالك وينتظم في مران الفريق 

ووصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة للمشاركة في مران الفريق بعد قرار إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه.

وانتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك أحمد فتوح في الحصة التأهيلية والبدنية بجانب زملائه بالفريق، بالإضافة إلى فقرة خفيفة بالكرة.

واستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن أحمد فتوح يحق له المشاركة في مباريات الزمالك التي تقام داخل مصر وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض، إلا أنه يخضع حاليا لقرار المنع من السفر لأنه لا يزال  قيد المحاكمة في قضية جنائية وبالتالي فهو ممنوع من السفر بحكم القانون.
وبناءا على ما تقدم فإن فتوح لن يتمكن من مرافقة بعثة الزمالك إلى السعودية للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المحدد لها يوم 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض. 

كما أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب غير مسجل في قائمة مباراة السوبر الإفريقي أيضا. 

أمن الزمالك يمنع أعضاء النادي من التقاط الصور مع أحمد فتوح

منع أمن الزمالك أعضاء النادي من التقاط الصور مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد انتظامه في المران بعد إخلاء سبيله.

وحاول عدد كبير من أعضاء وعمال النادي التقاط الصور مع أحمد فتوح والحديث معه بعد إخلاء سبيله إلا أن الأمن منعهم تماما. 

أحمد فتوح: تفاجأت بالضحية

وقال أحمد فتوح أمام النيابة إنه فوجئ بعبور المجني عليه الطريق دون سابق إنذار وحاول تفاديه لكن لم ينجح.

وأضاف فتوح أنه فور اصطدامه بالمجني عليه نزل من السيارة وحاول إنقاذه.

 

أحمد فتوح في قفص الإتهام، فيتو

وأشار فتوح إلى أن الطريق كان خاليا تماما أمامه من المارة إلا أن المجني عليه ظهر بشكل مفاجئ.

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