الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صفقات الزمالك الجديدة تستعد للسوبر الإفريقي (صور)

الفلسطيني عمر فرج
الفلسطيني عمر فرج

ظهرت صفقات الزمالك الجديدة في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للفترة المُقبلة. 

ويأتي الظهور الرسمي الأول لصفقات الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري. 

وضم الزمالك كل من الفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك ومحمد حمدي والمغربي محمود بنتايك. 

جدير بالذكر أن الزمالك ضم أيضا المهاجم السنغالي سيدي ندياي وسيخوض مع فريق 2005 المباريات المهمة في دوري الجمهورية. 

وانتظم الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للفلسطيني عمر فرج، بعد إعلان النادي عن انضمامه خلال الأيام الماضية من فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وخاض عمر فرج التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية برفقة زملائه بالفريق خلال مران اليوم.

 

البولندي كونراد ميشالاك يشارك في مران الزمالك 

كما شارك البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

جاء ذلك عقب إعلان النادي انضمامه خلال الأيام الماضية، قادمًا من نادي أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وشارك ميشالاك في فقرات المران مساء اليوم سواء التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية مع زملائه بالفريق.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني 

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد. 

السوبر الإفريقي على صفيح ساخن، ثنائي الأهلي الجديد يظهر أمام الزمالك، جوميز يجهز الصفقة الجديدة ويعلن التحدي

الزمالك، آخر تطورات إصابة محمود حمدي الونش

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الزمالك نادي الزمالك الفلسطيني عمر فرج سيدي ندياي اللاعب المغربي محمود بنتايك ميشالاك

مواد متعلقة

سيدي ندياي يظهر مع زمالك 2005 أمام طلائع الجيش بدوري الجمهورية

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

الزمالك، آخر تطورات إصابة محمود حمدي الونش

أول صورة لـ أحمد فتوح من داخل نادي الزمالك بعد إخلاء سبيله

أمن الزمالك يمنع أعضاء النادي من التقاط الصور مع أحمد فتوح

عمر فرج وميشالاك ينتظمان في مران الزمالك استعدادا للشرطة الكيني

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

عبد الله السعيد: مستعدون لمواجهة الشرطة الكيني والحفاظ على الكونفيدرالية

الأكثر قراءة

رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

مدرب كرة قدم عربي الجنسية يتهم زوجته بالخيانة، ومباحث أكتوبر تحقق في البلاغ

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

لاعب الزمالك يقترب من الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

منوعات

المزيد

قتله ودفنه وصب عليه الأسمنت، جريمة مقتل أب على يد نجله تهز الأردن

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

يظهر فى مصر، خسوف القمر الجزئى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية