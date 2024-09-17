صفقات الزمالك الجديدة تستعد للسوبر الإفريقي (صور)

ظهرت صفقات الزمالك الجديدة في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للفترة المُقبلة.

ويأتي الظهور الرسمي الأول لصفقات الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري.

وضم الزمالك كل من الفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك ومحمد حمدي والمغربي محمود بنتايك.

جدير بالذكر أن الزمالك ضم أيضا المهاجم السنغالي سيدي ندياي وسيخوض مع فريق 2005 المباريات المهمة في دوري الجمهورية.

وانتظم الفلسطيني عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للفلسطيني عمر فرج، بعد إعلان النادي عن انضمامه خلال الأيام الماضية من فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم المقبل.

وخاض عمر فرج التدريبات التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية برفقة زملائه بالفريق خلال مران اليوم.

البولندي كونراد ميشالاك يشارك في مران الزمالك

كما شارك البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي.

جاء ذلك عقب إعلان النادي انضمامه خلال الأيام الماضية، قادمًا من نادي أحد السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وشارك ميشالاك في فقرات المران مساء اليوم سواء التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية مع زملائه بالفريق.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين، استعدادًا لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد.