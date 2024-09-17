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رياضة

الزمالك، آخر تطورات إصابة محمود حمدي الونش

الونش
الونش

واصل محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء البرنامج التأهيلي الموضوع له ، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

محمود حمدي الونش 

وأدى "الونش" التدريبات التأهيلية سواء بالكرة أو بدونها، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، وإشراف من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الموضوع له.

واطمأن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي على حالة محمود "الونش" من خلال جلسة مع اللاعب أثناء أداء التدريبات التأهيلية، ومنحه بعض التعليمات والنصائح لتنفيذها.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المُقبل في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية. 

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