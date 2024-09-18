أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم، أن طبقة الأوزون في طريقها للتعافي على المدى الطويل، رغم ثوران بركاني مدمر في منطقة جنوب المحيط الهادئ، وذلك بعد جهود للتخلص التدريجي من المواد الكيماوية المستنفدة للأوزون.

الإعلان عن موعد تعافي طبقة الأوزون

وحسب المنظمة العالمية للأرصاد التابعة للأمم المتحدة، أن طبقة الأوزون، وفقًا للاتجاهات الحالية، في طريقها للتعافي إلى مستويات عام 1980 فوق القطب الجنوبي بحلول عام 2066 تقريبًا، وفوق القطب الشمالي بحلول عام 2045، وفوق بقية العالم في عام 2040.

ثوران بركان تونغا لم يؤثر على تعافي طبقة الأوزون

وأضافت المنظمة العالمية للأرصاد، في نشرتها السنوية عن الأوزون، أن الخسائر في المجمل محدودة رغم أن الثوران البركاني، الذي حدث بالقرب من تونغا في أوائل عام 2022، أدى إلى تسارع استنفاد الأوزون لفترة قصيرة فوق القطب الجنوبي العام الماضي مدفوعًا بوجود مستويات أعلى من بخار الماء في الغلاف الجوي.

وتحمي طبقة الأوزون الأرض من المستويات الضارة لأشعة الشمس فوق البنفسجية والمرتبطة بسرطان الجلد ومخاطر صحية أخرى، وهو الأمر الذي أثار رعب العلماء من تعرض طبقة الأوزون لثقب خلال العقود الماضية.