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أخبار مصر

البيئة تطلق مبادرة "شارك في الحل" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

رئيس جهاز شئون البيئة
رئيس جهاز شئون البيئة
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أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، على دور مصر الريادي في حماية البيئة العالمية، مشيدا بنجاحات مصر في التخلص من المواد الضارة بطبقة الأوزون، وأن مصر كانت ولا تزال شريكًا فعالًا في الجهود الدولية لحماية كوكبنا.

وشدد أبو سنة في احتفال كبير أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، على أهمية بروتوكول مونتريال في الحفاظ على طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مصر نجحت في التخلص من 99% من المواد الضارة بطبقة الأوزون، كما ساهمت بشكل كبير في صياغة تعديل كيغالي الذي ساهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 105 مليون طن.

إطلاق مبادرة شارك في الحل

وأطلق رئيس جهاز شئون البيئة مبادرة "شارك في الحل" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية طبقة الأوزون ودعوة المواطنين للمشاركة في الجهود المبذولة لحماية البيئة.

وأكد الدكتور على أبو سنة أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال حماية طبقة الأوزون، وأن هذه المبادرة تأتي تتويجًا لهذه الجهود وتشجيعًا لمزيد من العمل في هذا الاتجاه.

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