مصر تحتفل باليوم العالمي لطبقة الأوزون 2024

أكد الدكتور على أبو سنة، رئيس الجهاز التنفيذي لشئون البيئة، أن مصر تحتفل باليوم العالمي للأوزون وتجدد التزامها بحماية طبقة الأوزون، وهي الدرع الواقي الذي يحمي كوكبنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

وأوضح أبو سنة خلال فعاليات الاحتفالات بحماية طبقة الأوزون أن الأنشطة البشرية والصناعية هي السبب الرئيسي في تآكل طبقة الأوزون، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة التغيرات المناخية.

أول وحدة أفريقية وعربية لحماية طبقة الأوزون

وأشار إلى أن مصر أنشأت أول وحدة أفريقية وعربية لحماية طبقة الأوزون في بداية التسعينات، وذلك لمتابعة تنفيذ بروتوكول مونتريال، وهو الاتفاقية الدولية التي تهدف إلى حماية طبقة الأوزون.

وأضاف أبو سنة أن طبقة الأوزون تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة، حيث تحمي كوكبنا من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب العديد من الأمراض، مثل سرطان الجلد.

ويأتي الاحتفال هذا العام بالتزامن مع مرور 37 عامًا على توقيع بروتوكول مونتريال، والذي يعتبر إنجازًا عالميًا في مجال حماية البيئة، حيث نجح في تقليل بشكل كبير استهلاك المواد الكيميائية التي تدمر طبقة الأوزون.