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رياضة

شاهد، جماهير بايرن ميونخ تؤازر فريقها أمام دينامو زغرب بأبطال أوروبا (فيديو)

بايرن ميونيخ،فيتو
بايرن ميونيخ،فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزحف أعداد كبيرة من الجماهير لملعب إليانز أرينا لمتابعة مباراة فريق بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

 

 

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل مباراة بايرن ميونيخ ودينامو زغرب 

 
ويسعى فريق بايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني، للفوز على فريق دينامو زغرب في مباراة اليوم.


وحقق المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني انطلاقة قوية مع فريق بارين ميونيخ، حيث قاد الفريق البافاري لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث الذي خاضهم في بطولة الدوري الألماني، كما تخطى بالفريق البافاري من الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

 

وتشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، تغييرات هامة، حيث يشارك 36 فريقًا بنظام مجموعة واحدة، يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، ويصعد من تلك الفرق 8 فقط مباشرة إلى الدور ثُمن النهائي، فيما يتنافس الفرق الـ16 التالية للتأهل لدور الثُمن النهائي.

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