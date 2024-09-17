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رياضة

بمشاركة مصر، تأجيل بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل بطولة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025، والتي كان من المقرر أن تقام في شهر سبتمبر الحالي في المغرب، بمشاركة منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي أخطر الاتحادات المشاركة في البطولة بإقامتها في شهر ديسمبر المقبل في المغرب بدلًا من سبتمر.

يذكر أن أحمد الكأس هو المدير الفني لـ منتخب مصر مواليد 2008، ومعه محمد إبراهيم مدرب عام، رامي عادل مدرب مساعد، وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى.

 

منتخب مصر يحدد موعد مواجهة موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا

فيما حدد منتخب مصر الأول لكرة القدم يوم 11 أكتوبر المقبل موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وينتظر منتخب مصر تحديد منتخب موريتانيا لموعد مباراة الجولة الرابعة التي ستقام في رواندا.

وتحدد الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وطالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مسئولي اتحاد الكرة بضرورة صرف مكافآت الفوز على كاب فيردي وبوتسوانا للاعبي منتخب مصر، قبل انطلاق معسكر الفريق في أجندة أكتوبر المقبل.

 

حسام سيجتمع مع مسئولي الجبلاية

 وعقد حسام حسن وشقيقه إبراهيم جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي، بعد العودة من بوتسوانا، لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

صرف مكافآت اللاعبين

وخلال الجلسة التي عقدها التوأم مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام ونائبه، شدد التوأم على ضرورة صرف مكافآت الفوز للاعبين على كاب فيردي وبوتسوانا، من أجل تحفيز اللاعبين لمواصلة النتائج الإيجابية والحفاظ على الروح والتركيز العالي داخل الفريق، كما شدد التوأم على إتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن عدم تكرار الأزمات التي شهدها معسكر الفريق الأخير في سبتمبر الجاري.

منتخب مصر يتصدر مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا

وحقق منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن فوزين كبيرين في الجولتين الافتتاحيتين من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، حيث فاز في الجولة الأولى على منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ثم فاز على بوتسوانا في الجولة الثانية خارج الديار بأربعة أهداف دون مقابل، لينفرد بصدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.

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بطولة شمال أفريقيا كأس أمم أفريقيا أحمد الكأس منتخب الناشئين منتخب مصر مواليد 2008

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