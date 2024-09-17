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السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

الأمهرا تربك آبي
الأمهرا تربك آبي أحمد، فيتو

مليشيا فانو تقترب من أديس أبابا،هذا ما أكدته أخبار الأمهرا، عبر حسابها الرسمي بمنصة "أكس"، بأن قوات "فانو" الأمهرية، سيطرت على ديبارك شاير، شمال مدينة جوندر المدينة الاستراتيجية للجيش الإثيوبي.

فانو تحرز تقدمًا وتسيطر على مدينة إثيوبية استراتيجية

وقالت أخبار أمهرا، أن قوات "فانو" أحرزت تقدمًا بالسطرة على الطريق السريع بين ديبارك- شاير شمال جوندر، وهو الطريق الذي وصفته بأنه حاسم للسيطرة على المدينة الاستراتيجية لإثيوبيا "جوندر"، والتي تعد من أهم المدن الدولة.      


وقالت أخبار الأمهرا، إن: "قوات فانو، أمهرا سيطرت على أمبا جيورجيس جوندار، لتضاف إلى مناطق سقطت بيد قوات فانو-أمهرة على طريق ب30"


وأكد حساب أخبار أمهرا الرسمي، أن "الطريق السريع B30 من مدينة جوندار إلى ديبارك-شاير. يعد هذا الطريق الحاسمة للسيطرة على منطقة جوندار الشمالية، حيث أحرزت فانو تقدمًا كبيرًا الأسبوع الماضي."

وأحدثت سيطرة قوات "فانو" أمهرا، على مدينة ديبارك جوندار الإستراتيجية حالة من الارتباك داخل الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد، حيث كانت جوندر تابعه للجيش الاثيوبي، ومن المدن الاستراتيجية المهمة للجيش الاثيوبي، التابع لحكومة آبي أحمد.

إثيوبيا تفقد مدينة السيطرة على عاصمة الحبشة


كما أكد موقع "الصومال بالعربي" أن الحكومة الاثيوبية تفقد مدينة ديبارك شمال جوندر، أكبر مدن إقليم أمهرا، بعد مصرع 300 جندي تابع للجيش الإثيوبي، وفرار آخرين أمام محاربي جبهة "فانو"، الذين تقدموا إلى وسط المدينة، وصلوا وسط استقبال حار من المواطنيين الإثيوبيين التابعين لأمهرا"


وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانتشار ميليشا "فانو" الأمهرية في مدينة ديبارك جوندر الإثيوبية الاستراتيجية، وهتاف العديد من المزارعين ضد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ممسكين في أيديهم العصا قائلين: "آبي أحمد لا يمثلنا.. آبي أحمد مؤسس عصابة الأورومو وليس زعيم إثيوبيا.. سنقاتل حتى أثناء الزراعة.. سنتحد ونقاتل من أجل إسقاط آبي أحمد"

إثيوبيا تعاني من حرب أهلية واسعة النطاق


يذكر أن إثيوبيا تعاني من حرب أهلية واسعة النطاق، في حين ينشغل رئيس وزرائها آبي أحمد بافتعال مشاكل مع البلدان المجاورة ودول مصب النيل(الصومال وجيبوتي واريتريا وكينيا)، وأيضًا (مصر والسودان).


جدير بالذكر، أن مدينة جوندر أو غندار (بالأمهرية) هي‏ مدينة إثيوبية، وعاصمة الحبشة قديمًا، وبها عدة قلاع عتيقة وقصور ملكية، وتبعد المسافة بين جوندار والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا 662 كيلو متر، تستغرق بالسيارة 12 ساعة و25 دقيقة.


ويقع في مدينة جوندر أحد السدد الإثيوبية المهمة وهو "سد ميجيك" الواقع بالقرب من مدينة جوندر، ويعد أحد مشاريع الري في إثيوبيا، ومدعوم بميزانية مالية مخصصة من قبل الحكومة، تصل إلى 6 مليارات بر إثيوبي، أي حوالي 53 مليون دولار. 

مزارعي الأمهرا يحملون العصا ويهددون بإسقاط آبي أحمد، فيتو


وفي عام 2022، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في السنة المالية المقبلة. حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن آبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع "إن بناء السدود هو "السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا".
 

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