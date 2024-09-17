فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد عن فتح باب التقدم للإلتحاق بالمدارس الرياضية والتى تدخل الخدمة هذا العام.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد، إلى أن المدارس الرياضية لهذا العام تضم مدرسة بإدارة الخارجة التعليمية، وأخرى بإدارة الداخلة التعليمية.

ولفت وكيل التعليم، إلى فتح باب التقديم الإلكترونى بدء من اليوم الثلاثاء ١٧ حتى الخميس ٢٦ سبتمبر الجارى بعد سحب ملف التقديم من إدارتى الخارجة والداخلة وملء البيانات المطلوبة وتسليمها للإدارة مرة أخرى قبل غلق باب التقديم.

برنامج تدريبى للمعلمين المساعدين الجدد

هذا فيما نفذ تعليم الوادي الجديد، برنامج تدريبى لتأهيل المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم والذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية

يأتي ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المختصين ذوى الخبرات، تتضمن محاور التدريب طرق التعامل مع طلاب الدمج التعليمى واستراتيجيات التدريس الخاصة بهم.

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