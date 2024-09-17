بعد تفجيرات اليوم، وزير الداخلية اللبناني الأسبق يحذر من خطر كبير يهدد بلاده (فيديو)

تفجيرات لبنان، قال وزير الداخلية اللبناني الأسبق، مروان شربل، إن التغير أثناء الحرب يحدث من الجهتين، وليس كما يتحدث الإسرائيليون في الداخل عن تغيير قواعد الحرب.

ثغرة أمنية سيبرانية في حزب الله

وأضاف: إن ماحدث اليوم في تفجيرات لبنان خرق أمني استخباراتي سيبراني، ومن المهم معرفة كيف وصلت الأجهزة التي انفجرت إلى حزب الله، ومن أي معمل أو مصنع تم شراء تلك الأجهزة، وانطلاقا من بائع الأجهزة ستعرف كيف تم الاختراق.



خطر كبير يهدد لبنان بعد تفجيرات اليوم

وأضاف «شربل» خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، أن ما حدث اليوم خطير جدا وليس بالضرورة أن يكون الخطر في الأجهزة المتواجدة مع حزب الله، ومن الممكن أن تكون مع العاملين بالشركات وبالمؤسسات والأطباء.

عمل إرهابي يضرب لبنان

وأكد وزير الخارجية اللبناني الأسبق، أن المهم معرفة نوع الترددات والموجات التي استعملها، وأن من فجر أجهزة الاتصالات قام بتسخين البطاريات ليحدث ذلك الانفجار، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص شعروا بأن هناك سخونة زائدة في الأجهزة ونحوها جانبا وحين انفجرت الأجهزة لم يتأذ بشكل كبير صاحب الجهاز، مشيرا إلى أن ما حدث عمل إرهابي.