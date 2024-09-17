الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ كفرالشيخ يناقش شكاوى المواطنين خلال فعاليات مبادرة «بداية»

شكاوي المواطنين
شكاوي المواطنين

 

‏‎ناقش اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 10 شكاوى في لقاء المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، الذى عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية.
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  • تفاصيل شكاوى المواطنين

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها شكوى مقدمة من المواطن (س.م.س) مقيم بمدينة كفرالشيخ، والشكوى المقدمة من المواطن (م.م) المقيم بمركز كفرالشيخ، والشكوى المقدمة من المواطن (ز.ا.م) مقيم بمركز كفرالشيخ، والشكوى المقدمة من المواطن (م.ع.ع) المقيم بمركز قلين، بشأن عدم تنفيذ قرار تمكين رقم 16 لسنة 2024 على قطعة أرض حق انتفاع من مجلس مدينة قلين، وقد أفادت إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الازمة لتنفيذ القرار.

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محافظ كفر الشيخ يشهد إطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وحول الشكوي المقدمة من المواطن (م.ع.ك) المقيم بمركز قلين، بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي قريتي عين الحياة القبلية والبحرية بقرية المنشاة الكبري، والشكوى المقدمة من المواطن (م.ز.م) من مركز قلين، وشكوى المواطن (ه.ع.غ) من مركز كفرالشيخ، فضلًا عن مناقشة عدد من الشكاوي وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

‏‎وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر،  أن محافظ كفرالشيخ، كلف باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية.

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شكاوى المواطنين بدايه كفر الشيخ

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