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برنامج تدريبي خاص للشرطة 2005 استعدادا لبطولة دوري الجمهورية ب (صور)

الشرطة 2005
الشرطة 2005

دوري الجمهورية للشباب، وضع محمد غريب المدير الفني لفريق الشباب بنادي الشرطة، برنامجا تدريبيا خاصا لفريق الشرطة 2005 استعدادا للمشاركة في بطولة دوري الجمهورية ب بالموسم الجديد.

ويخوض الفريق البوليسي تدريباته بملعب النادي كما يتخلل أيام التدريبات عدد من المباريات الودية للاستقرار على التشكيل الأمثل للمباريات الرسمية.

ويحظى قطاع الناشئين بنادي الشرطة بمتابعة الكابتن محمد عبيدو رئيس قطاع الناشئين والكابتن كامل نور المدير الفني للقطاع.

تشكيل جهاز الشرطة 2005 و2006

ويقود فريق شباب الشرطة 2005، محمد غريب المدير الفني لفريق الأمل مديرا فنيا وطارق أمين مدربا عاما ومحمود عقل مدربا لحراس المرمى ومكاريوس إداريا ومحمد نافع مديرا إداريا والدكتور مصطفي عبده أخصائي علاج طبيعي وتأهيل.

بينما يقود فريق مواليد 2006، حمادة رجب مديرا فنيا ومحمد منصور مدربا عاما ومحمود عقل مدربا لحراس المرمى ومحمد غريب مشرفا على الفريق تحت قيادة محمد عبيدو رئيس قطاع الناشئين وكامل نور المدير الفني للقطاع.

جدير بالذكر أن فريق 2006 بنادي الشرطة يستعد للمشاركة في دوري سوبر منطقة القاهرة لكرة القدم في الموسم الجديد.

 

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