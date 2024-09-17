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محافظ الإسكندرية: يشهد تدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

تدشين المبادرة الرئاسية
تدشين المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، تدشين المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال خطة عمل تستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية ياتى ذلك  في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، 

 

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وأكد الفريق احمد خالد حسن سعيد، أن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" تولي اهتمام كبير بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل بالتنسيق بين جميع جهات الدولة، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والثقافة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة بحيث يشعر المواطن بالمردود الايجابي خلال فترة وجيزة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المبادرات الرئاسية تعد دائمًا نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لايمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على مختلف المحاور.

 

ومن الجدير بالذكر؛ تتضمن المبادرة عدة محاور رئيسية: مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما ترتكز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائقه، وتعزيز الحماية المدنية، وذلك من خلال آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة.

جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، وممثلين عن المنطقة الشمالية، والخدمة الوطنية، وزارة العدل، ومديرية الشباب والرياضة،  ومديرية التربية والتعليم، ومديرية العمل، ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ومديرية الصحة، والإسعاف، ومديرية الأوقاف، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التضامن الاجتماعي، والجهاز القومي لحقوق المرأة، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية،  وجهاز حماية المستهلك، والتأمينات الاجتماعية، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ووحدة السكان، وخدمات مصر، والبريد المصري.

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محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد بدايه

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