الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية" (صور)

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات اطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بديوان عام المحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقها بجميع محافظات الجمهورية.

وثمن محافظ الجيزة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
 

وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي تتشارك فيه جميع وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة. 
 

وعقب تدشين المبادرة شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أصطفاف سيارات كلا من وزارة العمل ومكتبة مصر العامة، والمراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الجماهرية، وحياة كريمة والقوافل الطبية المتنقلة وسيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان، والسيارات المتنقلة التابعة للشهر العقاري والتضامن الأجتماعي ووحدات التدخل السريع وسيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لبيع السلع بأسعار مخفضة والدرجات البخارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
 

ولفت إلى أن المبادرة تضم برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم،  وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، إلي جانب دعم النشاط الرياضي والثقافي، وتوفير فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام  و محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والعميد محمد شافعي المستشار العسكري واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ومديري المديريات الخدمية بالجيزة والأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان المبادرة الرئاسية بداية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المبادرة الرئاسية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وزارة التموين والتجارة

مواد متعلقة

الشنطة بـ120 جنيها، أسعار تنافسية للأدوات المدرسية والملابس بمعرض "أهلا مدارس" بفيصل (صور)

محافظ الجيزة يفتتح معرض "أهلا مدارس" في فيصل، أسعار تنافسية للمستلزمات والأدوات المدرسية، وتخفيضات تصل إلى 30% على المواد الغذائية (صور)

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

الأرز بـ22 جنيها والزيت بـ40، أسعار المواد الغذائية في معرض "أهلا مدارس" بفيصل (صور)

محافظ الجيزة: توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمعرض أهلا مدارس (صور)

محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا مدارس بفيصل (فيديو وصور)

الجيزة ترفع القدرات الاستيعابية للمدارس لاستقبال العام الجديد (صور)

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات وآليات تنفيذه

الأكثر قراءة

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

كيف قامت إسرائيل بتفجير أجهزة اتصال حزب الله؟ خبير يجيب (فيديو)

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

أخبار الحوادث اليوم: مقتل موظف داخل مسكنه بحدائق أكتوبر.. اعترافات الراقصة صوفيا.. الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير

منوعات

المزيد

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار اشتراكات المترو للطلاب في العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية