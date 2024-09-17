محافظ الجيزة يشهد فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية" (صور)

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة فعاليات اطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بديوان عام المحافظة، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقها بجميع محافظات الجمهورية.

وثمن محافظ الجيزة المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



وأوضح المحافظ أن المبادرة تستهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي تتشارك فيه جميع وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.



وعقب تدشين المبادرة شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أصطفاف سيارات كلا من وزارة العمل ومكتبة مصر العامة، والمراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات الجماهرية، وحياة كريمة والقوافل الطبية المتنقلة وسيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة والسكان، والسيارات المتنقلة التابعة للشهر العقاري والتضامن الأجتماعي ووحدات التدخل السريع وسيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ المتنقلة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لبيع السلع بأسعار مخفضة والدرجات البخارية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.



ولفت إلى أن المبادرة تضم برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، إلي جانب دعم النشاط الرياضي والثقافي، وتوفير فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام و محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والعميد محمد شافعي المستشار العسكري واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ومديري المديريات الخدمية بالجيزة والأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة.