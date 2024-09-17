الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

السعودية
السعودية

سنت الحكومة السعودية مجموعة من القوانين واللوائح التي تنظم زواج المواطنين السعوديين، سواء كانوا رجالا أو نساء، من جنسيات عربية، وذلك "في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم العلاقات الأسرية والتماشي مع العادات والتقاليد المحلية".
وتتضمن هذه القوانين ضوابط صارمة تتطلب موافقة السلطات السعودية قبل إتمام الزواج من طرف أجنبي.
وقد حددت السعودية مجموعة من الدول التي يمنع الزواج من مواطنيها داخل المملكة أو خارجها، سواء كان الزواج للرجل أو المرأة السعودية، مع فرض عقوبات صارمة من يخالف هذه القوانين، وفقا لصحيفة "دليل السعودية".
تضم القائمة الدول التي تمنع السعودية الزواج منها جنسيات معينة، معظمها غير عربية، وقد جاءت هذه القوانين وفقا لآخر التعديلات الحكومية في هذا الشأن، وتشمل الجنسيات المحظورة على السعوديين الآتي:
بنجلاديش: لا يسمح لأي مواطن سعودي بالزواج من شخص يحمل الجنسية البنجلاديشية.
باكستان: يمنع الزواج من باكستانيين، سواء كان الزواج للرجل السعودي أو المرأة السعودية.
برما: تحظر السلطات الزواج من أشخاص يحملون الجنسية البرماوية.
المغرب: وإذا رغب المواطن السعودي أو المواطنة السعودية في الزواج من مغربي أو مغربية، يجب تقديم ما يثبت خلو الشخص من أي قضايا جنائية.

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