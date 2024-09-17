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خارج الحدود

شكرًا من القلب، القصبي: مصر علّمتنا وطبّبتنا وأسهمت ببناء التنمية في السعودية

وزير التجارة ماجد
وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، فيتو

شارك وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، مشاعر الحنين للماضي ولحظات طفولته وامتنانه لمصر؛ مؤكدًا قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال "القصبي" في كلمته خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع القطاع الخاص السعودي بتنظيم من اتحاد الغرف في الرياض: "أذكر في طفولتي أن أستاذي كان مصريًّا، ودكتورنا أو مهندسنا مصري، والعمالة من أشقائنا المصريين"؛ مشددًا على أن علاقات البلدين لم تقف على هذه المرحلة؛ بل إن الثقافة والأفلام والمسرحيات والأغاني كانت مصرية، ومصر رسّخت ثقافتها في أذهان الكثير من السعوديين.

وأكمل "القصبي": مصر هي التي علمتنا وطبّبتنا وساهمت في بناء التنمية السعودية، في فترة كنا نحتاج فيها المعونة المعرفية؛ فشكرًا من القلب لمصر.

محمد بن سلمان يكشف أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد استعرض جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، منوها في هذا الصدد إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان أهمية الربط الكهربائي بين مصر والمملكة، معربا في هذا الشأن عن تطلعه لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر.


جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، فيما حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من:  الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، والدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، ومحمد الجدعان، وزير المالية، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والسفير صالح الحصيني،  سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر.

 

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الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي مصر اتحاد الغرف في الرياض

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