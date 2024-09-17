بدء تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" بدسوق في كفر الشيخ

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إنه قد تم استكمال أعمال زراعة الأشجار المثمرة بمختلف أنواعها أشجار زيتون وجوافة وليمون وبرتقال بنطاق مركز ومدينة دسوق، ويأتي ذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة ".

وأضاف رئيس مدينة دسوق بأنه تم البدء فى زراعة الاشجار المثمرة بمدخل طريق دسوق كفرالشيخ ومداخل المدينة والتي تهدف إلى تطوير البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بشكل يضمن الحفاظ على البيئة وجارى استمرار العمل بقرى لمركز وأمام المصالح الحكومية بمدينة دسوق.

زراعة الأشجار للتخفيف من آثار التغيرات المناخية

فيما أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق إكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى، مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها.

وفي سياق منفصل، فقد أكد جمال ساطور، رئيس مركز دسوق، استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات العامة، وحملة النظافة الشاملة من رفع القمامة والاتربة غسيل الأرصفة وري أحواض الزهور ورفع كفاءة الحدائق والمنتزهات العامة، وذلك بالإضافة إلي استكمال تقليم وتهذيب الاشجار بالحدائق العامة والميادين وجميع المداخل والمخارج والأحواض الزراعية بمنتصف الطرق والنخيل ومتابعة اعمال تجديد زراعات الاحواض الزراعية وكذا تنظيف الاحواض والحشائش وأعمال الرى، وذلك لرفع كفاءة الحدائق العامة وتجميل شوارع المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة وكذلك استكمال اعادة طلاء صناديق تجميع القمامة المنتشرة بنطاق المدينة