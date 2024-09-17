الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

المعمل يقدم خدمات التركيبات المتحركة وطب الأسنان

وكيل صحة الإسماعيلية تشهد بدء التشغيل التجريبى لمعمل تركيبات الأسنان (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

شهدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بدء التشغيل التجريبي لمعمل الإسماعيلية لتركيبات الأسنان بالمبنى المجاور لديوان مديرية الصحة بالإسماعيلية.  

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الفئات التي يخدمها المعمل 

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن المعمل يخدم جميع الفئات العمرية بالمجان وخاصة كبار السن والأطفال،ويعد إضافة إلى ملف الإنجازات الصحية بمحافظة الإسماعيلية واستكمالا لجهود الدولة فى تحقيق رعاية صحية متكامله للمواطن وضمن محور الرعاية الصحية الشاملة وتجهيز المراكز الصحية لخدمة المواطنين.   

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

خدمات تركيبات الأسنان 

وأضافت الدكتورة أسماء مأمون مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الصحة أن المركز يقدم خدمات تركيبات الأسنان المتحركه طقم كامل،طقم جزئي،تصليح طقم كامل أو متحرك،سنه،بعض سنه،حافظ مسافة للأسنان الللبنية للأطفال فضلا عن خدمات عيادة الأسنان "ماقبل التركيبات" ومنها جراحات الأسنان،الحشو وتنظيف الجير بمعرفة نخبة من الأطباء والمتخصصين فى مجال تركيبات الأسنان. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ويأتي ذلك اتساقًا مع ماتهدُف آلية المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من تحقيق تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات تعليمية وصحية وثقافية متكاملة تسهم فى تعزيز رفاهية المواطنين
 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 

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