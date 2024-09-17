الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطة تطوير شوارع العتبة والتصميمات النهائية للباعة الجائلين

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات"، وخالد حسانين رئيس رابطة الباعة الجائلين بالعتبة، وحسن البيتيتي صاحب محلات في العتبة.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تطوير شوارع العتبة والتصميمات النهائية للباعة الجائلين

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية والذى أعده استشارى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " تمهيدًا لتنفيذه بعد إزالة آثار الحريق الذى نشب في عقاري شارع الجوهري بالموسكى، حيث سيراعي  المقترح الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات،  كما سيكون المقترح نموذجًا يمكن تطبيقه في شوارع آخرى بالمنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة.

وتم خلال الاجتماع استعراض شكل التصميمات النهائية الخاصة بالوحدات المقترحة للباعة الجائلين في شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بالعتبة بدلًا من "الفرشة" التي كانت تستخدم قبل الحريق في عرض منتجاتهم وبضائعهم والتي سيتم تخصيصها لكل بائع في تلك الشوارع المستهدفة بجوار عقاري شارع الجوهري اللذين تعرضا للحريق.  

وقامت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر ومسئولي " الهابيتات " وممثلين عن التجار والباعة الجائلين بتفقد نموذج للوحدات المقترحة للباعة ( الطاولات ) والتي أعدها المكتب الاستشاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأبدي ممثلي التجار والباعة إعجابهم بالوحدات المقترحة للباعة والشكل العام للشوارع بعد التطوير والتي ستتناسب مع الوجه الحضارى للمنطقة وطبيعة عرض المنتجات.

كما قدم ممثلي الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المواطنين ومراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.


ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة دهان واجهات العقارات الموجودة في الشوارع التي ستشهد تطوير ورفع كفاءة لتناسب الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة والتعاون مع جهاز التنسيق الحضاري في ذلك.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة آخرى.


كما أوضح محافظ القاهرة  أن المحافظة ستتابع مع جهاز التنسيق الحضاري أعمال طلاء واجهات العقارات بالمنطقة بما يتناسب مع طبيعتها  ومتابعة رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتوفير كافة المرافق والخدمات بها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظ القاهرة التنمية المحلية برنامج الأمم المتحدة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الوجه الحضارى

مواد متعلقة

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

درجات الحرارة اليوم السبت 31 - 8 - 2024 فى مصر

محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية غير مسبوقة وتوفر فرص عمل

تلاشي الأجواء الصيفية بداية الشهر المقبل.. انخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. والأرصاد تؤكد بداية ضعف تأثير منخفض الهند الموسمي.. ومطلع الخريف 22 سبتمبر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

طقس الغد، الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

الأكثر قراءة

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر

وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030

ads

منوعات

المزيد

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أسعار اشتراكات المترو للطلاب في العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية