لأول مرة، ملاعب متنقلة ضمن مبادرة بناء إنسان بالقرى الأكثر احتياجا بأسيوط (فيديو)



شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم، احتفالية تدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان، والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل "التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة" وغيرها، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة، والمجتمع الأهلي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

إنطلاق المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”



بدأت الفعاليات بإعلان محافظ أسيوط إنطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من أمام ديوان عام المحافظة وسط أجواء احتفالية وكرنفالية ابتهاجًا بهذه المبادرة بمشاركة كافة الجهات الحكومية والكيانات الشبابية بالمحافظة واصطفاف لسيارات الخدمات الجماهيرية التابعة للهيئات والشركات ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور مينا عطا نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة المساعد وإسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة وجميع وكلاء الوزارات ومديريات الخدمات والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.



ونقل اللواء دكتور هشام أبوالنصر تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجميع الحضور مهنئًا شعب محافظة أسيوط بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" الذي يهدف إلى بناء مجتمع متقدم ومتكامل وخلق مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا، ويساهم من خلاله في تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل المشاركة المجتمعية الفعالة والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة.



وأكد المحافظ أن مبادرة "بداية جديدة" تهدف إلى تنمية الإنسان الذي يعد أهم عنصر في بناء الأوطان وذلك من خلال تدشين العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، منوهًا إلى أن هذه المبادرة تعد انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع هدفه الأول تنمية الإنسان، ونتاجا للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة المصرية وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

اصطفاف سيارات الخدمات الجماهيرية



وعلى هامش إطلاق المبادرة شهد المحافظ وجميع الحضور اصطفاف عدد من سيارات الخدمات الجماهيرية التي تتبع العديد من المديريات والجهات وتقدم خدمات للمواطنين ومنها سيارات القوافل العلاجية التابعة لمديرية الصحة التي تقدم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع والعيادات المتنقلة لتنظيم الأسرة وسيارة التوثيق المتنقلة التابعة للشهر العقاري ووزارة العدل لتقدم كافة خدمات التوثيق المتكاملة بالشهر العقاري والدفع بها لدعم مكاتب التوثيق التى بها ازدحام لتخفيف التكدس فيها.

سيارة الملعب المتنقل

كما شاركت سيارة الملعب المتنقل وهي المقترح الذي وضعه محافظ أسيوط ضمن فعاليات المبادرة ويتم تطبيقها لأول مرة حيث يتم تخصيص سيارة نقل كبيرة تنقل كافة متطلبات تجهيز الملاعب من حواجز المرمى لكرة القدم الخماسي وكرة السلة والشبكات الخاصة بالكرة الطائرة والنجيل الصناعي ومستلزمات تخطيط الملاعب لتجوب هذه السيارة القرى والنجوع والأماكن التي لا يوجد بها ملاعب لإتاحة ممارسة الرياضية لأبنائنا وشبابنا في مختلف المناطق الأكثر احتياجا.

كما شارك في الاصطفاف سيارة المركز التكنولوجي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط والتي تقدم كافة خدمات المركز التكنولوجي من إصدار رخص وتصالح وغيرها من الخدمات في إطار تعزيز كفاءة خدمات المحليات وتحسين مستوى الخدمات الحكومية لضمان جودة الأداء وتحقيق رضا المواطنين فضلًا عن المكتبة المتنقلة التابعة لفرع مكتبة مصر العامة والتي تقدم كافة الخدمات المكتبية والمعلوماتية وغيرها من الأنشطة الثقافية وتضم جزء منها معرض متنقل تابع لمديرية التموين لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ليجوب القرى والنجوع مع المكتبة لتقديم هذه الخدمات لكافة المواطنين.



كما تابع المحافظ والحاضرين مشاركة سيارة وحدة التدريب المتنقلة التابعة لمديرية العمل في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" للتدريب المهني على مختلف الحرف المهنية وسيارة خدمة العملاء المتنقلة التابعة لشركة مياة الشرب والصرف الصحي والتي تقدم العديد من الخدمات كاستقبال الشكاوى والاستفسارات والتعاقد على تركيب عدادات جديدة وشحن العدادات المسبقة الدفع ودفع الفواتير وتحتوى على حوض مياة لتدريب المواطنين على كيفية تركيب القطع الموفرة من أجل ترشيد استهلاك المياة بالإضافة إلى سيارات جهاز الخدمة الوطنية لبيع السلع الغذائية والمجمدات واللحوم بأسعار مخفضة بنسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق بـ 30 % وسيارات منافذ مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية والمستلزمات المدرسية ضمن معارض أهلا مدارس بأسعار تنافسية تقل عن السوق من 25: 30 %.

ومن ضمن الاصطفاف أيضا سيارات مرفق الأسعاف الشاملة المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية المتطورة والحديثة المتوفرة بالإسعاف، مما يساهم فى سرعة التعامل مع الحالات المرضية الطارئة وفى الحوادث، وقد أعطى محافظ أسيوط الإشارة ببدء الإنطلاق لجميع السيارات بعد إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إشارة بدء إنطلاق فعاليات المبادرة لتقديم خدمتها التنموية لكافة المواطنين.

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