محافظ البحيرة تستقبل مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، الدكتورة لمياء زيادة - مدير عام الدعم التشغيلي للعلاقات الحكومية وحوكمة الشركات للشركة المصرية للاتصالات، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، في إطار تنفيذ استراتيجية محافظة البحيرة للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

استعراض الخطط الخاصة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية

وتأتى الزيارة لبحث سُبُل تعزيز التعاون بين المحافظة والشركة لتحقيق تحسينات جوهرية في بنية الاتصالات التحتية، كما تم استعراض الخطط الخاصة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتوسيع شبكة الألياف الضوئية، بما في ذلك إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة وضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.

المبادرات تمثل أولوية استراتيجية للدولة

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على الإلتزام الكامل بدعم مشروعات التحول الرقمي، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تمثل أولوية استراتيجية للدولة. وأوضحت أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يعد عنصرًا أساسيًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجهت بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لضمان الشفافية.

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