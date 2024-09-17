أمن الزمالك يمنع أعضاء النادي من التقاط الصور مع أحمد فتوح

منع أمن الزمالك أعضاء النادي من التقاط الصور مع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد انتظامه في المران بعد إخلاء سبيله.

وحاول عدد كبير من أعضاء وعمال النادي التقاط الصور مع أحمد فتوح والحديث معه بعد إخلاء سبيله إلا أن الأمن منعهم تماما.

قررت محكمة جنايات مرسى مطروح إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، المتهم بدهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات، بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

انتظم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشاركة فتوح في مران الزمالك

وشارك أحمد فتوح في الحصة التأهيلية والبدنية بجانب زملائه بالفريق، بالإضافة إلى فقرة خفيفة بالكرة.

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لفيتو أن أحمد فتوح يحق له المشاركة في مباريات الزمالك التي تقام داخل مصر وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأبيض، إلا أنه يخضع حاليا لقرار المنع من السفر لأنه لا يزال قيد المحاكمة في قضية جنائية وبالتالي فهو ممنوع من السفر بحكم القانون.

موقف أحمد فتوح من السوبر الأفريقي

وبناء على ما تقدم فإن فتوح لن يتمكن من مرافقة بعثة الزمالك إلى السعودية للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المحدد لها يوم 27 سبتمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التي تجمعهما في العاصمة السعودية الرياض يوم 27 سبتمبر الحالي.

أحمد فتوح في قفص الإتهام، فيتو

وأصدر "كاف" بيانا رسميا، يؤكد خلاله بيع تذاكر السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك في الرياض، في أقل من 24 ساعة من بدء عملية بيعها، مؤكدا أن الطلب الكبير على التذاكر يُبرز أهمية واهتمام الجماهير بالمباراة بين العملاقين المصريين.