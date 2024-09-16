الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يسلم عقود 20 منزلا بدويا بقرية التلول

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء خلال التسليم

 سلّم اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، عقود 20 منزلا بدويًا بحي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد، للمواطنين المستحقين، وذلك بعد بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه، وسط حشد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

 

محافظ شمال سيناء يسلم عقود  20 منزلا بدويا بقرية التلول

 وأوضح المحافظ، أن المنازل البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة، حيث يحتوي كل منزل على غرفتين وصالة ومضيفة «صالة استقبال للضيوف والزائرين»، ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا مربعا، بجانب حوش بمساحة 40 مترا مربعا، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 مترا مربعا، كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة.


جاء هذا خلال زيارة المحافظ إلي مركز ومدينة بئر العبد تفقد خلالها مستشفى الطوارئ برمانة ودار المناسبات برمانة ومستشفى بئر العبد التخصصي ومدرسة التربية الخاصة، بجانب لقاء المواطنين والمرضى الفلسطينيين.

محافظ شمال سيناء يلتقي المرضى الفلسطينيين ببئر العبد 

محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاء مستشفى ودار مناسبات برمانة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء المرضى الفلسطينيين شمال سيناء محافظ شمال سيناء مستشفي بئر العبد

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

ads

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية