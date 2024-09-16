سلّم اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، عقود 20 منزلا بدويًا بحي الصبيحات بقرية التلول في مركز بئر العبد، للمواطنين المستحقين، وذلك بعد بنائها بتكلفة 12 مليون جنيه، وسط حشد من القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

محافظ شمال سيناء يسلم عقود 20 منزلا بدويا بقرية التلول

وأوضح المحافظ، أن المنازل البدوية تتناسب مع طبيعة السكان في المنطقة، حيث يحتوي كل منزل على غرفتين وصالة ومضيفة «صالة استقبال للضيوف والزائرين»، ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا مربعا، بجانب حوش بمساحة 40 مترا مربعا، ليصبح إجمالي مساحة المنزل 120 مترا مربعا، كامل المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة.



جاء هذا خلال زيارة المحافظ إلي مركز ومدينة بئر العبد تفقد خلالها مستشفى الطوارئ برمانة ودار المناسبات برمانة ومستشفى بئر العبد التخصصي ومدرسة التربية الخاصة، بجانب لقاء المواطنين والمرضى الفلسطينيين.