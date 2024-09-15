الأحد 15 سبتمبر 2024
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دين ودنيا

كأنك تراه، وصف النبي محمد بكل دقة في ذكرى مولده

المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف

حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تقديم وصف سيدنا رسول الله ﷺ، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والذي جاء كالتالي:

وصف النبي صلى الله عليه وسلم 

كان سيدنا رسول الله ﷺ أجملَ النَّاس من بعيد، وأملَحَهُم من قريب، بهيَّ الطلعة، طلْقَ المُحيَّا، فخمًا مُفخَّمًا.

مستدير الوجه مستنيره، يتلألأُ تلألؤَ القمر ليلةَ البدر.

واسعَ العينين، شديدَ سوادهما في شِدَّة بياضهما، أسوَدَ أجْفَان العَينين، أَكْحَل.

مُستقيمَ الأَنْف، أفْلَجَ الأسنان، برَّاق الثَّنَايا، رقيق الشَّفتين، تام الأذنين.

طويلَ العُنق، سهلَ الخدَّين، مُرسلَ الشَّعر أسْوَدَه، كثيف اللحية.

مستوي القامة، معتدلَ الخلق، قليلَ اللَّحم، مُتماسكَ البدن، قويَّ البِنْيَة.

وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم 

ليس بالطَّويل ولا القصير؛ وكان إلى الطُّول أقربَ، إذا جَلَسَ كان كتِفُه أعلى من مُجالِسِه.

عريض الصَّدر والظَّهر، سواء الصدر والبطن، أشعر الذراعين، ليّنَ الكفَّين، طويلَ الأصابع، رَحْبَ الرَّاحة، عند كتفه الأيسرِ خاتَمُ النبوَّة، ضخم القدمين ليِّنَهما.

في صوته بُحَّة وخُشونة وحُسْنٌ، كأنّ منطقَه خرزاتُ نظْمٍ تَنحدر.

أطيب الناس ريحًا من غير تطيُّب، طَيِّبًا مُطَيَّبًا ﷺ في حَياته وبعْد التحاقه بالرفيق الأعلى.

أحسنَ الناس صورة، وأتمَّهم خلقة، وأجملهم هيئة، لَمْ يُرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

 

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في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

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في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

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في ذكرى مولده، اعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

في ذكرى مولده، كيف كانت حياة الرسول قبل البعثة؟

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