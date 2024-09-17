الأهلي يكشف آخر تطورات حصوله على رعاية أحد أندية القسم الثاني

كشفت مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات مفاوضات القلعة الحمراء مع أحد أندية دوري القسم الثاني " ب " للحصول على رعايته..

وأكد مصدر داخل الأهليأان النادي تمم إجراءات الحصول على رعاية نادي دلفي الناشط في دوري القسم الثاني “ ب” على أن يقود تدريب فريق الكرة الكابتن ربيع ياسين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الأهلي حصل علي رعاية نادي دلفي لمدة 5 سنوات مقبلة تبدا منذ بداية الموسم الجديد، علي أن يشارك يتكون الفريق من أبرز العناصر المتواجدة به مع التدعيم بلاعبين النادي الأهلي مواليد 2003 و2004.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا والقناة الناقلة

وعلى صعيد آخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وجورماهيا الكيني في السابعة مساء السبت القادم على ستاد القاهرة الدولى وتنقل عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

وفاز النادي الأهلي على نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2024 /2025.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول في الدقيقة 14، وجاء الهدف الثاني من خلال اللاعب بيرسي تاو في الدقيقة 15، وعاد بيرسي تاو وسجل الهدف الثاني له والثالث للأهلي بالدقيقة 74.