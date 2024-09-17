محافظ الأقصر يدشن مبادرة بداية من أحضان التاريخ (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بمنطقة ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

مبادرة بداية جديدة



قام المحافظ يرافقه نائبه الدكتور هشام ابو زيد، بجولة داخل الساحة، تابع خلالها تدشين وإطلاق المبادرة، من خلال اصطفاف المعدات والمركبات والسيارات، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والخدمية في كافة القطاعات بالمحافظة، للمشاركة في المبادرة لتحسين جودة حياة المواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.



كما شهد المحافظ الفاعليات التي تم تنظيمها علي هامش تدشين المبادرة بالأقصر، والتي تضمنت فقرات فنية وشعبية.



وفي كلمته خلال تدشين المبادرة، اكد المحافظ اهمية مبادرة " بداية " التي تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال عدة محاور في مجالات الصحة والتعليم وتأمين فرص العمل ونحوها وذلك بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.



كانت محافظة الأقصر قد نظمت صباح اليوم الثلاثاء ماراثون رياضي في اطار الاستعداد لتنفيذ مبادرة (بداية) بمشاركة محافظ الأقصر، كما أشرف نائب المحافظ علي تنظيم اصطفاف معدات ومركبات بساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبد الاقصر للإعلان عن بدء فعاليات اطلاق المبادرة، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالمبادرة بالمحافظة، وسبق تلك الفاعليات تنظيم المحافظة ملتقي توظيفي ساهم في توفير 2000 فرصة عمل وفرص تدريبية في مختلف المجالات داخل وخارج الأقصر وذلك بجانب الاجتماعات العديدة التي تم عقدها والتنسيق بين المديريات المختصة لمناقشة وإنهاء الاستعدادات لتنفيذ المبادرة الرئاسية " بداية " بالأقصر.

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