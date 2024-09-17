استعدادا لمبادرة بداية، محافظ الأقصر يشهد ماراثون رياضي (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، الماراثون الرياضي الذي نظمته محافظة الأقصر بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بالمحافظة في إطار الاستعدادات لإطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تفعيل مبادرة بداية جديدة بالأقصر



انطلق الماراثون من امام ديوان عام محافظة الاقصر بشارع كورنيش النيل وصولًا الي ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بوسط مدينة الأقصر بمشاركة منظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية من بينها الهلال الأحمر المصري فرع الأقصر ومؤسسة شباب قادرون وجمعية الشابات المسلمات وجمعية جنود المسيح وجمعية الكتاب المقدس وطلائع وفتيات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بالأقصر.

كما شارك في الماراثون اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الاقصر وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.

اكد محافظ الأقصر اهمية مبادرة "بداية" التي تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال عدة محاور في مجالات الصحة والتعليم وتأمين فرص العمل ونحوها وذلك بهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة.



في نفس السياق تستعد محافظة الأقصر لتنظيم اصطفاف معدات ومركبات بساحة مسجد سيدي ابو الحجاج ومعبد الاقصر للإعلان عن بدء فعاليات اطلاق المبادرة "اليوم الثلاثاء "، وذلك بجانب الاجتماعات العديدة التي تم عقدها والتنسيق بين المديريات المختصة لمناقشة وإنهاء الاستعدادات للمبادرة الرئاسية.



كانت محافظة الأقصر قد نظمت مطلع الأسبوع الجاري ملتقي توظيف في اطار الاستعداد لمبادرة " بداية " استهدف توفير 2000 فرصة عمل بجانب اتاحة فرص تدريب في مختلف المجالات داخل وخارج محافظة الأقصر.