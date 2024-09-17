الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جزء ناقص من الحكاية، رواية جديدة للكاتبة رشا عدلي

الكاتبة رشا عدلي،
الكاتبة رشا عدلي، فيتو

أعلنت الكاتبة والروائية رشا عدلي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إصدار رواية جديد لها بعنوان "جزء ناقص من الحكاية".

وأكدت الكاتبة أن الرواية قد صدرت بالفعل بنسختها العربية مع إحدى دور النشر العربية، موضحة انها ستنشر قريبًا بالطبعة المصرية.

رواية جزء الناقص من الحكاية، فيتو

وأوضحت رشا أن رواية "جزء ناقص من حكاية" هي تجربة جديدة تمامًا فى الكتابة، معبرة عن آمالها أن تنال إعجاب الجمهور.

واقتبست جزءا من روايتها الجديد، فكتبت: "ليس هناك حكاية كاملة.. كما أنه ليس هناك جريمة كاملة.. الحياة كلها منذورة للنقصان"

كما عبرت الكاتبة عن امتنانها لكل من ساعدها فى هذا العمل منذ بداية كتابته وحتي خرج إلى النور.

الكاتبة رشا عدلي

ويذكر أن رشا عدلي هي روائية مصرية، وباحثة في تاريخ الفن، لها ثمانية أعمال روائية، فضلًا عن كتاب (القاهرة.. المدينة الذكريات) عن فن الاستشراق، وصلت روايتاها: «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الروائية رشا عدلي رشا عدلي جزء ناقص من حكاية الكاتبة رشا عدلي روائية مصرية

الأكثر قراءة

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر

وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030

ads

منوعات

المزيد

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها سد النهضة ومذكرات التفاهم.. رسائل مهمة خلال اجتماع وزير الخارجية مع نظيره المجري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية