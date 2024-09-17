جزء ناقص من الحكاية، رواية جديدة للكاتبة رشا عدلي
أعلنت الكاتبة والروائية رشا عدلي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إصدار رواية جديد لها بعنوان "جزء ناقص من الحكاية".
وأكدت الكاتبة أن الرواية قد صدرت بالفعل بنسختها العربية مع إحدى دور النشر العربية، موضحة انها ستنشر قريبًا بالطبعة المصرية.
وأوضحت رشا أن رواية "جزء ناقص من حكاية" هي تجربة جديدة تمامًا فى الكتابة، معبرة عن آمالها أن تنال إعجاب الجمهور.
واقتبست جزءا من روايتها الجديد، فكتبت: "ليس هناك حكاية كاملة.. كما أنه ليس هناك جريمة كاملة.. الحياة كلها منذورة للنقصان"
كما عبرت الكاتبة عن امتنانها لكل من ساعدها فى هذا العمل منذ بداية كتابته وحتي خرج إلى النور.
الكاتبة رشا عدلي
ويذكر أن رشا عدلي هي روائية مصرية، وباحثة في تاريخ الفن، لها ثمانية أعمال روائية، فضلًا عن كتاب (القاهرة.. المدينة الذكريات) عن فن الاستشراق، وصلت روايتاها: «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.
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