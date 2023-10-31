رشا عدلي الفائزة بـ «كتارا»: النجاح الجماهيري أهم من الجوائز.. والشللية وصناعة النجم الأوحد تسيطر على الواقع الثقافي (حوار)

>> هناك أعمال تنال جوائز لكنها لا تلقى انتشارًا

>> هناك محاولات للتأثير على الذائقة بفرض كتاب معينين ووضعهم فى الصدارة

>> مهمة الكاتب للتعريف بنفسه باتت فى منتهى الصعوبة

>> أكتب رواية عن شخصية مهمة أثرت فى أحداث سياسية وقعت بمصر

>> روايتى «قطار الليل إلى تل أبيب» تظهر تفاصيل العدوان الإسرائيلى الذى يحدث الآن





حضر الروائيون المصريون بقوة فى القائمة النهائية للفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية فى نسختها التاسعة التى أعلنت مؤخرًا، والتى تعتبر واحدة من أبرز المسابقات الروائية العربية على الإطلاق ماديًا وأدبيًا.

الروائية رشا عدلى فازت بجائزة كتارا للرواية العربية فى دورتها التاسعة 2023، فى فئة الروايات العربية المنشورة، الأول عن روايتها: «أنت تشرق أنت تضيء».

وقد أكدت أن النجاح الجماهيري أهم من الجوائز وهناك أعمال تنال جوائز ولكنها لا تلقى انتشارا

كما أكدت أن طبيعة الإنسان المصرى لم تتبدل تجاه إحساسه الجامح بالوطنية والشجاعة فى الدفاع عن أرضه ضد أى مستعمر على مدار التاريخ، مشيرة إلى أن ما تشهده غزة من عدوان إسرائيلى لن يستمر طويلا.

وكشفت عدلى خلال حوارها مع «فيتو» أن الوضع الثقافى يعيش أزمة حقيقية حيث يسيطر عليه التمركز والشللية وصناعة النجم الأوحد.

وإلى نص الحوار:

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*بداية.. حدثينا عن شعورك وقت استلام جائزة كتارا.



كانت لحظة جميلة جدا، سعدت بها وكانت سعادتى أكبر بسعادة وفرحة من حولى بى وبالرواية عندما يخبرك الجميع أنك نلت الجائزة عن استحقاق فهذا شيء يدعو للفخر.

*فى روايتك “أنت تشرق.. أنت تضيء” جسدت المرحلة التاريخية المرتبطة بفترة حكم الرومان لمصر وطريقة تعامل المصريين معهم.. حدثينا أكثر عن العمل، وهل اختلفت طريقة المصرى فى مواجهة الاستبداد والبطش فى الماضى والحاضر؟



معظم أعمالى تناولت فترات تاريخية مهمة فى تاريخ مصر وترصد المجتمع المصرى خلال هذه الفترات الصعبة التى تمر بها البلاد فى حروب وثورات، وقد لاحظت أن طبيعة الإنسان المصرى لم تتبدل تجاه إحساسه الجامح بالوطنية والشجاعة فى الدفاع عن أرضه وثرواته المستمرة على المستعمر حتى وإن كان هذا العدو يفوقه فى كل شيء، فمثلا فى ثورة القاهرة الأولى وجدنا كيف خرج معظم أهالى القاهرة ضد الاحتلال الفرنسى ووقفوا ضد القوة والعنفوان بمنتهى الثبات والتحدى وكانوا يواجهون المدافع والآلات الحديثة بأدوات المطبخ وأى وسيلة كانت فى متناول أيديهم.

*من وجهة نظرك أيهما يمثل نجاحا أكبر للكاتب الحصول على جوائز أم ترجمة أعماله إلى لغات أخرى؟



فى رأيى أن أهم من الجائزة أو الترجمة هو أن ينال العمل نجاحا جماهيريا، هذا هو النجاح الحقيقى، هناك أعمال تحصل على جوائز ولكنها لا تلقى نجاحا وانتشارا، والجائزة تصنع رواجا للعمل وانتشارا للكاتب كعامل مساعد وليس كشيء أساسى يستطيع الكاتب الاعتماد عليه. الترجمة أيضًا مهمة لأنها انفتاح على ثقافات أخرى ومجتمعات مختلفة يقدم الكاتب فيها نفسه وبيئته ومجتمعه من خلال إبداعاته.



*يرى البعض أن الوضع الثقافى المصرى يعيش أزمة حقيقية فى التواصل مع الآخر والتعريف بنفسه دوليا وإقليميا.. كيف ترين ذلك؟



بالتأكيد الأمر أصبح فى منتهى الصعوبة بالنسبة للكتاب والجدد منهم على وجه الخصوص وخاصة فى ظل الظواهر المسيطرة على الواقع الثقافى مثل التمركز والشللية وفكرة صناعة النجم الأوحد ومحاولة التأثير على الذائقة بفرض كتاب معينين ووضعهم فى الصدارة، لذلك مهمة الكاتب للتعريف بنفسه فى ظل كل ذلك باتت فى منتهى الصعوبة، وخاصة الكتاب الجدد الذين يواجهون الكثير من المصاعب، الأمر لم يعد فقط متوقفا على الإلهام والأفكار الإبداعية والكتابة والنشر، بل أصبح أعقد من ذلك بكثير.

*كيف ترى ما يحدث فى غزة الآن؟ وهل سيكون ملهما للتدوين روائيا؟



ما يحدث فى غزة الآن هو منتهى الوحشية والقسوة ولكنى أملك اليقين أن الظلم لن يستمر طويلا، وهناك نور فى نهاية النفق المظلم، بالنسبة لأن ما يحدث الآن قد يلهمنى روائيا لقد سبق وكتبت فى روايتى قطار الليل إلى تل أبيب التى صدرت عام 2021 وتدور أحداثه عن وثائق الجينزا وعن الصهيونية منذ بداية نشأة الحركة فى الشرق من خلال جماعة إخوان صهيون وحتى قيام حرب 1948 وفى الرواية الكثير من التفاصيل والأفكار والخطط التى تحدث ونراها الآن.

*ما هى مشروعاتك الأدبية المقبلة؟



أكتب رواية عن شخصية مهمة كان لها تأثير فى أحداث سياسية وقعت فى مصر فى منتصف القرن الماضى أتناول العمل بشكل سردى مختلف.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو".

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