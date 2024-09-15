مناقشة رواية "أنت تشرق.. أنت تضيء" بمكتبة مصر الجديدة غدا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة، حفلا لتوقيع ومناقشة رواية "أنت تشرق.. أنت تضيء" للكاتبة رشا عدلي، الحائزة على جائزة كتارا الادبية، وذلك يوم غد الإثنين فى تمام الساعة الخامسة، ويناقشها الكاتب الصحفي سيد محمود.

رواية أنت تشرق.. أنت تضيء

ومن اجواء رواية أنت تشرق.. أنت تضيء " شعرت أنها تسمعه، تسمع ذلك الصدى الذي يأتي من الماضي السحيق عابرًا آلاف الأعوام. تسمعه وهو يرتل، وهو يبتهل، وهو يردد: «يُسبّح لكَ الذين في الأعالي والذين في الأعماق.. لعلك ترضى عني حتى أرى جمالك.. أنت تشرق... أنت تضيء.. أنت تشرق... أنت تضيء». كانت تقف على بعد خطوات قليلة منها في السفينة الملكية. كانت مخلفة لها ظهرها، تراقب الأفق موجهة وجهها للشمس. اقتربت أكثر منها، أكثر، أصبحت على حافة جسدها. رائحة البخور، حفيف الثوب، مجاديف تحركها العبيد، أشرعة تخفق، تسير السفينة بسرعة في اتجاه اللا مدى. شعاع الشمس يخترق كيانهما، يدفئ ويضيء روحيْهما، ويمنحهما الحياة مجدَّدًا تسمعها ترتل: «أنت تشرق... أنت تضيء»، وترتل معها. اقتربت منها، اقتربت أكثر، لا شيء يفصلهما، تسمع أنفاسها، تشعر بكيانها، تستشعر وجودها. اقتربت أكثر، مدت يدها تكاد تلمسها.

الكاتبة رشا عدلي

ويذكر أن رشا عدلي هي روائية مصرية، وباحثة في تاريخ الفن، لها ثمانية أعمال روائية، فضلًا عن كتاب (القاهرة.. المدينة الذكريات) عن فن الاستشراق، وصلت روايتاها: «شغف» و«آخر أيام الباشا» إلى القائمة الطويلة لجائزة البوكر.