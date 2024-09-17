الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

احتفالية مبادرة "بداية" بحضور رئيس الوزراء (بث مباشر)

ساحة الشعب بالعاصمة
ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية، فيتو
ads

مبادرة بداية، يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الأنسان" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

انطلاق احتفالية مبادرة بداية

ويتيح موقع “فيتو” للقراء خدمة البث المباشر لاحتفالية إطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء وكل وزراء الحكومة.

 

مدبولي يشهد احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

10 معلومات عن ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة نقطة انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، 

مبادرة بداية جديدة مبادرة بداية رئيس الوزراء ساحة الشعب العاصمة الادارية

مواد متعلقة

الأشمونى يشهد إطلاق مبادرة "بداية" بالشرقية (فيديو وصور)

محافظة مطروح تستعد لانطلاق مبادرة "بداية" (صور)

الأكثر قراءة

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

تفاصيل ما جرى، هكذا نفذ الموساد عملية تفجير الـ pager في لبنان (فيديو)

كارثة الـ pager تهز حزب الله: انفجارات غامضة تفتح باب التساؤل حول أكبر اختراق أمني

مدبولي يكشف الهدف الاستراتيجي من مبادرة "بداية" ويوجه رسالة للمواطنين

ads

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

المزيد

انفوجراف

قبل موقعة سان سيرو.. أرقام محمد صلاح أمام ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية