احتفالية مبادرة "بداية" بحضور رئيس الوزراء (بث مباشر)
مبادرة بداية، يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الأنسان" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
انطلاق احتفالية مبادرة بداية
ويتيح موقع “فيتو” للقراء خدمة البث المباشر لاحتفالية إطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء وكل وزراء الحكومة.
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