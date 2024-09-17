الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يشهد احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، أن برنامج «قادة الأنشطة الطلابية» الذي تنظمه مؤسسة شباب القادة، ليس مجرد مسابقة أو منصة تنافسية، بل هو جزء من رؤية بناء الإنسان المصري، والتي تتجلى في مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان العاصمة الإدارية الجديدة ساحة الشعب

مواد متعلقة

مدبولي: تحويل الغاز إلى طاقة بمدافن السلام والحمام باستثمارات 40 مليون دولار

مدبولى: الحكومة تُعول كثيرا على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار

رئيس الوزراء يُغادر مطار الملك خالد الدولي بالسعودية عائدًا إلى القاهرة

توقيعها قريبا، مصر والسعودية تجهزان اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة

مدبولي وبن سلمان يؤكدان توافق الرؤى المصرية السعودية تجاه قضايا المنطقة

بن سلمان ومدبولي يبحثان الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قبل حلول الصيف المقبل

تفاصيل لقاء الأمير محمد بن سلمان ومدبولي في الرياض.. ضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة.. و⁠الانتهاء من إعداد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية قريبا

تفاصيل لقاء محمد بن سلمان ومدبولي، ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية جديدة

الأكثر قراءة

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

أول قرار من الاهلي بعد إعلان موعد احتفالية الدوري

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

الملك عبدالله: جاهزون للرد بحسم على أية محاولات للمساس بسيادة الأردن

ads

منوعات

المزيد

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية