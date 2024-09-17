مدبولي يشهد احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بساحة الشعب في العاصمة الإدارية
يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، أن برنامج «قادة الأنشطة الطلابية» الذي تنظمه مؤسسة شباب القادة، ليس مجرد مسابقة أو منصة تنافسية، بل هو جزء من رؤية بناء الإنسان المصري، والتي تتجلى في مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
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