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10 معلومات عن ساحة الشعب بالعاصمة الجديدة نقطة انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

ساحة الشعب
ساحة الشعب

تنطلق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "اليوم الثلاثاء بمنطقة المنصة من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت أبرز المعلومات عن ساحة الشعب كالتالي:

1 - تبلغ مساحة النصب التذكاري 45 ألف متر مسطح ويتكون من 4 مبان لاستقبال كبار الزوار

2 - يتكون النصب من 86 عمود مربع تم حفر أسماء الشهداء على العمدان تخليدًا لذكراهم بالإضافة إلى 84 عمود دائري ويعلو كل عمود دائري تاج وزنه يتراوح بين 14 إلى 17 طن.


3 - يتوسط الموقع الجندي المجهول وتم تصنيع الكتل من الجرانيت الخام وأشرفت إدارة المهندسين العسكريين على أعمال الخرسانات.

4 - صمم النصب التذكاري على الطابع الفرعوني، حيث استخدام الأعمدة والزخارف ذات الطابع الفرعوني.

5 - يقع النصب التذكاري في نهاية ساحة الشعب أمام القصر الرئاسي.

6 - يحتوي النصب على 4 مباني لاستقبال كبار الزوار ويتكون من 84 عمودًا دائريًّا يعلو كل عمود دائري تاج وزنه يتراوح بين 14 إلى 17 طن.

7- يضم 86 عمودًا مربعًا حُفرت أسماء الشهداء عليها، كما تم حفر أسماء الله الحسنى على الجزء العلوي من النصب التذكاري

8 - تتوسط ساحة الشعب مجلس النواب ومجلس الوزراء وتبلغ مساحتها 360 ألف متر مربع فيما يبلغ طولها 1200 متر وعرضها 300 متر.

9 -  يتوسط الساحة أطول ساري علم في العالم الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترًا.

10 - تضم الساحة 32 مبنى خدميًّا وتضم الساحة مسرحين مكشوفين بسعة كبيرة.

 

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