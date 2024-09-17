2 مليون و100 ألف عدد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 ساعة

مترو الأنفاق، تابعت إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة المحطات مع اقتراب بداية العام الدراسى.

وعقد المهندس على فضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسى

وتابع المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها ان وجدت

وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

من ناحية اخرى بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ24 ساعة الماضية 2 مليون و100 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وجاء الخط الأول المرج - حلوان بمليون و100 ألف راكب، والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.