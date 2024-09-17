الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

2 مليون و100 ألف عدد ركاب مترو الأنفاق خلال 24 ساعة

مترو
مترو

مترو الأنفاق، تابعت  إدارة مترو الأنفاق انتظام حركة القطارات على كافة المحطات مع اقتراب بداية العام الدراسى. 

وعقد المهندس على فضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، اجتماعا بقيادات المترو لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسى 

وتابع المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ  الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها ان وجدت 

وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي من المحطات.

من ناحية اخرى بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ24 ساعة الماضية 2 مليون و100 ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وجاء الخط الأول المرج - حلوان بمليون و100 ألف راكب، والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.

txt

مصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء شرطي على السيدات في مترو الأنفاق

txt

احذر الوقوع فيها، غرامات ومخالفات مترو الأنفاق في جميع الخطوط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مترو الأنفاق المهندس على فضالى الشركة المصرية لشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق

مواد متعلقة

بعد استقالة الحكومة، هل يستمر الملا وزيرا للبترول في التشكيل الجديد؟

كشف حساب وزير التموين.. أخفق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع.. تحريك سعر رغيف الخبز يغضب المصريين.. وإضافة المواليد «أبرز المطالب»

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

النقل تكشف معدلات تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو (صور)

سها جندي: ندرس إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة

أخبار مصر: إنشاء المجلس الوطني للتعليم.. مواعيد تشغيل المترو خلال عيد الأضحى.. ودرجات الحرارة غدا

مترو القاهرة يتوسع.. تفاصيل المرحلة الأولى من الخط الرابع.. 70 مليار جنيه لخدمة 1.5 مليون راكب يوميًا.. ودور حيوي في تنشيط السياحة

وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لخط المترو الرابع (صور)

الأكثر قراءة

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

كارثة الـ pager تهز حزب الله: انفجارات غامضة تفتح باب التساؤل حول أكبر اختراق أمني

تفاصيل ما جرى، هكذا نفذ الموساد عملية تفجير الـ pager في لبنان (فيديو)

مصرع سيدتين وإصابة 5 آخريات من جنسيات عربية بحريق شقة سكنية فى إمبابة

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، ارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

المزيد

انفوجراف

قبل موقعة سان سيرو.. أرقام محمد صلاح أمام ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية