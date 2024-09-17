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محافظات

الأشمونى يشهد إطلاق مبادرة "بداية" بالشرقية (فيديو وصور)

الاشمونى يشهد إطلاق
الاشمونى يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان،فيتو

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مساء اليوم الثلاثاء إطلاق المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» أمام مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لتشمل جميع الفئات العمرية وتغطي بذلك جميع المحافظات.

مدبولي يشهد احتفالية اطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بساحة الشعب في العاصمة الإدارية

وتفقد المحافظ وبرفقته لفيف من القيادات التنفيذية اصطفاف المعدات والسيارات والأنشطة المتنوعة للجهات المشاركة.

الأشمونى يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالشرقية، فيتو

مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»

ومن جانبه أوضح  الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تأتي لتجسد هذا المفهوم المتكامل،حيث تشمل 28 جهة حكومية تعمل معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي، لضمان جودة الخدمات وعدالة توزيعها، مما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالميًا.

الاشمونى يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالشرقية،فيتو1
الاشمونى يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالشرقية،فيتو2

«بداية جديدة لبناء الإنسان» تقدم برامج لرفع مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تقدم برامج لرفع مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال خدمة توظيف الشباب التي توفر فرصًا تدريبية وعملية تساهم في دمج الشباب في سوق العمل بشكل فعال، كما تتضمن المبادرة برنامج «سفراء المبادرة» الذي يهدف إلى تعزيز قيم المشاركة الشبابية وإبراز دورهم الحيوي في بناء المجتمع، حيث يلعب الشباب من خلال هذا البرنامج دورًا  قياديًا في نشر قيم التنمية والمساهمة في مشاريع مجتمعية تسهم في تحسين المجتمع المصري.

الاشمونى يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالشرقية،فيتو3

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة  رئيس الجمهورية  «بداية جديدة لبناء الإنسان» تنقسم إلى مرحلتين، ترتكز الأولى على تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة في مجالات التنمية البشرية المختلفة مثل التعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، بينما تتضمن المرحلة الثانية «المشروع القومي للتنمية البشرية» الذي يهدف إلى خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية والدينية، ليصبح مواطنًا متعلمًا، ومتمكنًا، ومثقفًا، مؤكدًا أن هذا المشروع يخاطب المصريين في جميع المراحل العمرية وفي كل ربوع الجمهورية، من خلال التكامل بين إمكانيات الدولة، ويقدم دورات وأنشطة تبدأ من الطفولة حتى الكهولة، مع التركيز على قطاعات التعليم، والرعاية الصحية.

الاشمونى يشهد إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بالشرقية،فيتو4

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