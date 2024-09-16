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أخبار مصر

إطلاق مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» بحضور رئيس مجلس الوزراء غدًا

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, فيتو

 يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" المقرر إطلاقها بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

 

مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»

 ومن جانبه أوضح  الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تأتي لتجسد هذا المفهوم المتكامل،حيث تشمل 28 جهة حكومية تعمل معًا لأول مرة بشكل متكامل، من حيث نوع الخدمة، وتوقيت تقديمها، ومكانها الجغرافي، لضمان جودة الخدمات وعدالة توزيعها، مما ينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالميًا.

 

«بداية جديدة لبناء الإنسان» تقدم برامج لرفع مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» تقدم برامج لرفع مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال خدمة توظيف الشباب التي توفر فرصًا تدريبية وعملية تساهم في دمج الشباب في سوق العمل بشكل فعال، كما تتضمن المبادرة برنامج «سفراء المبادرة» الذي يهدف إلى تعزيز قيم المشاركة الشبابية وإبراز دورهم الحيوي في بناء المجتمع، حيث يلعب الشباب من خلال هذا البرنامج دورًا  قياديًا في نشر قيم التنمية والمساهمة في مشاريع مجتمعية تسهم في تحسين المجتمع المصري.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة  رئيس الجمهورية  «بداية جديدة لبناء الإنسان» تنقسم إلى مرحلتين، ترتكز الأولى على تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة في مجالات التنمية البشرية المختلفة مثل التعليم، والصحة، والعمل، والثقافة، والرياضة، والحماية الاجتماعية، بينما تتضمن المرحلة الثانية «المشروع القومي للتنمية البشرية» الذي يهدف إلى خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية والدينية، ليصبح مواطنًا متعلمًا، ومتمكنًا، ومثقفًا، مؤكدًا أن هذا المشروع يخاطب المصريين في جميع المراحل العمرية وفي كل ربوع الجمهورية، من خلال التكامل بين إمكانيات الدولة، ويقدم دورات وأنشطة تبدأ من الطفولة حتى الكهولة، مع التركيز على قطاعات التعليم، والرعاية الصحية.

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