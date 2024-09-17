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حوادث

كواليس تخلص موظف من حياته بسبب أسرة حبيبته في المرج

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

أقدم موظف على التخلص من حياته إثر مرورة بأزمة عاطفية بمنطقة المرج، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة. 

 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بالعثور على موظف مشنوقا بـإيشارب، داخل مسكنه  في منطقة المرج. 

 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ. 

ودلت التحريات، على أن المتوفي «محمد.م»، موظف أمن إداري، يرتدي كامل ملابسه وحول رقبته سحجات وإيشارب حريمي.

وأوضحت التحريات، أن الموظف يرتبط عاطفيا بفتاة، وأقدم على خطبتها، لكن أسرتها رفضته فقرر التخلص من حياته وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها  . 

 

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قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة منطقة المرج العثور علي جثه

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