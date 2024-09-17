زراعة البحيرة تنظم ندوة للوقاية من دودة الحشد على المحاصيل (صور)

عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة دورة إرشادية خاصة بالمكافحة المتكاملة للآفات، وخاصة آفة دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة للعروة النيلى اليوم، بجمعية بسنتواى بالإدارة الزراعية بأبوحمص، بحضور المهندس أحمد عبد الواحد مدير الإدارة الحقلية بالوزارة.



زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو

زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو

وقال مدير الإدارة الحقلية بالوزارة، إن محصول الذرة يأتى على رأس المحاصيل الأكثر تأثرًا بـدودة الحشد الخريفية التى تعد الآفة الأخطر، وتأثيرها يصل لمحاصيل الذرة والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والكرنب وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم والبطاطس، وإن البلاد تتعرض لموجات حرارية عالية ومتتالية، وهذا الأمر له تأثير سلبى على المحاصيل الزراعية.



كما يصاب محصول الذرة إلى آفة تُعرف بـدودة الحشد الخريفية على مدار أكثر من عامين، وتلك الآفة شديدة التأثير على محصول الذرة، لذلك أقامت الوزارة حملات قومية لمكافحتها.



ويتم توجيه نصائح للمزراعين من خلال الحملات بهدف مقاومة آفة محصول الذرة منذ بداية الزراعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أصدرت قائمة بالـ9 مبيدات المثلى فى مقاومة آفة محصول الذرة، منوهين عن ضرورة شرائها من أماكن أو مصادر موثوق بها حتى يكون لها تأثير إيجابى ويقاوم تلك الدودة من رشة واحدة، موضحين أن المقاومة المبكرة فى العمر الصغير للنبات هى الفعالة، وأنه تم التغلب على معظم تلك الآفات.



زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو

زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو

ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الزراعة بالمزارع المصري وبضرورة الاهتمام بالمزارعين ومدهم بالدعم الفنى وتوصيل المعلومات الإرشادية لهم، وفى إطار مبادرة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والاستمرار فى الجهود المبذولة التى تقوم بها لدى العاملين فى المجال الزراعى وتقديم التوعية لصغار المزارعين وأهمية مكافحة دودة الحشد الخريفية على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة النيلى.