الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة البحيرة تنظم ندوة للوقاية من دودة الحشد على المحاصيل (صور)

ندوة إرشادية بالبحيرة،
ندوة إرشادية بالبحيرة، فيتو

 عقدت مديرية الزراعة بالبحيرة دورة إرشادية خاصة بالمكافحة المتكاملة للآفات، وخاصة آفة دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة للعروة النيلى اليوم، بجمعية بسنتواى بالإدارة الزراعية بأبوحمص، بحضور المهندس أحمد عبد الواحد مدير الإدارة الحقلية بالوزارة.
 

زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو
زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو

 وقال مدير الإدارة الحقلية بالوزارة، إن  محصول الذرة يأتى على رأس المحاصيل الأكثر تأثرًا بـدودة الحشد الخريفية التى تعد الآفة الأخطر، وتأثيرها يصل لمحاصيل الذرة والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والكرنب وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم والبطاطس، وإن البلاد تتعرض لموجات حرارية عالية ومتتالية، وهذا الأمر له تأثير سلبى على المحاصيل الزراعية.


 كما يصاب محصول الذرة  إلى آفة تُعرف بـدودة الحشد الخريفية على مدار أكثر من عامين، وتلك الآفة شديدة التأثير على محصول الذرة، لذلك أقامت الوزارة حملات قومية لمكافحتها.


 ويتم توجيه نصائح للمزراعين من خلال الحملات بهدف مقاومة آفة محصول الذرة منذ بداية الزراعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أصدرت قائمة بالـ9 مبيدات المثلى فى مقاومة آفة محصول الذرة، منوهين عن ضرورة شرائها من أماكن أو مصادر موثوق بها حتى يكون لها تأثير إيجابى ويقاوم تلك الدودة من رشة واحدة، موضحين أن المقاومة المبكرة فى العمر الصغير للنبات هى الفعالة، وأنه تم التغلب على معظم تلك الآفات.
 

زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو
زراعة البحيرة تنظم ندوة إرشادية عن أخطار دودة الحشد، فيتو

 ويأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الزراعة بالمزارع المصري وبضرورة الاهتمام بالمزارعين ومدهم بالدعم الفنى وتوصيل المعلومات الإرشادية لهم، وفى إطار مبادرة الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والاستمرار فى الجهود المبذولة التى تقوم بها لدى العاملين فى المجال الزراعى وتقديم التوعية لصغار المزارعين وأهمية مكافحة دودة الحشد الخريفية على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة النيلى.

 

txt

أوقاف البحيرة تنظم احتفالا بالمولد النبوي الشريف (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة مديرية الزراعة بالبحيرة دودة الحشد محصول الذرة ابوحمص

مواد متعلقة

استمرار إقبال مواطني البحيرة على حلاوة المولد (فيديو وصور)

أوقاف البحيرة تنظم احتفالا بالمولد النبوي الشريف (فيديو وصور)

محافظ البحيرة تشهد فعاليات مبادرة "شباب يدير شباب YLY" بدمنهور (صور)

جهود مكثفة في البحيرة لمكافحة حرق المخلفات الزراعية (صور)

الأكثر قراءة

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

أول قرار من الاهلي بعد إعلان موعد احتفالية الدوري

"دي طبيعة شغلي ومعملتش حاجة غلط"، الراقصة صوفيا تنكر اتهامها بالتحريض على الفجور

ads

منوعات

المزيد

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية