الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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محافظات

يناقشان خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع منظمة العمل الدولية " معاً لتنمية شباب دمياط "

محافظ دمياط وجهاز تنمية المشروعات يتابعان برنامج "ابدأ وحسن مشروعك"

محافظ دمياط ورئيس
محافظ دمياط ورئيس جهاز تنمية المشروعات

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ظهر اليوم الثلاثاء، المهندس أحمد الجندى رئيس قطاع تنمية الأعمال بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعضو مجلس الشيوخ.

حيث تم عقد لقاء جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والأستاذ حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط وبيريهان توفيق ممثل منظمة العمل الدولية ومنسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، وناقش المحافظ ورئيس قطاع الأعمال بالجهاز لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع منظمة العمل الدولية وظائف لائقة لشباب مصر.

حيث استعرض المهندس أحمد الجندى محاور الخطة التى تم توقيع اتفاقية بشأنها بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومنظمة العمل الدولية، لبرنامج  " أبدأ وحسن مشروعك " وذلك لتنمية الشباب والسيدات بمحافظة دمياط يتمثل الهدف الاساسى بها مساعدة الشباب على إقامة مشروعات، من خلال وضع خارطة طريق متكاملة يتبناها جهاز تنمية المشروعات،  حيث أشار إلى أن التنفيذ سيتضمن عقد دورة لتدريب ٢٠ متدرب اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لتأهيلهم بالدورات تدريبية التى تستهدف ١٠٠ رائد أعمال من شباب وشابات دمياط على كيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير أو متناهى الصغر حيث سيقدم الجهاز من خلال البرنامج خدمات مالية وغير مالية وذلك لتحقيق الهدف الرئيسى نحو دعم مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الابتكارية وخلق مجتمع ريادى وتنمية الشباب..

وفى هذا السياق، بحث محافظ دمياط والمهندس أحمد الجندى آليات تنفيذ محاور الاتفاقية بالشراكة مع مختلف الجهات لدعم الشباب ومساعدتهم على إقامة مشروعاتهم وتحت رعاية محافظة دمياط، كما ناقشا كذلك سُبل تعزيز التعاون المشترك  والخطة المستقبلية لدعم قطاع تنمية المشروعات، وآليات دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومساعدتهم على تطويرها.

ابدأ وحسن مشروعك الدكتور أيمن الشهابي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تنفيذ المرحلة الثانية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شباب مصر محافظ دمياط مشروع منظمة العمل الدولية مشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظة دمياط

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