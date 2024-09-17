محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلًا مدارس بفيصل (فيديو وصور)

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض ( أهلًا مدارس ) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بشارع الملك فيصل وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أجنحة المعرض والذي يضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية وأدوات مدرسية من كشاكيل وكراسات وأقلام.

ويبيع المعرض السلع للمستهلك أسعار مخفضة مابين 20 % الي 30 % عن المعروض بالسوق وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وشدد المحافظ علي العارضين بضرورة الالتزام بنسب التخفيضات وعرض السلع ذات الجودة المناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشددًا على المتابعة الدورية عقب الافتتاح لانتظام العمل داخل المعرض وتواجد السلع وبالأسعار المناسبة





جدير بالذكر أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة إحتياجات المواطنين.

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